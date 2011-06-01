Копирайт текстов строительной тематики

Нужно полностью переписать тексты, всего около 7000-8000 символов. Нужен уникальный текст (проверяем), ориентированный под SEO (важна ваша компетентность в этом вопросе). Плюс будет несколько статей по схожей с сайтом тематике. В комментариях сразу пишите цену за ...