Переписать тексты для сайта

Для сайта www.odinbuket.ru требуется написать 6 текстов примерно по 1000 символов без пробелов. Тексты: 1) текст для главной страницы отразить следующие тезисы - интернет-магазин доставка цветов по Москве и области - У нас только свежие ...
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Нужно полностью переписать тексты, всего около 7000-8000 символов. Нужен уникальный текст (проверяем), ориентированный под SEO (важна ваша компетентность в этом вопросе). Плюс будет несколько статей по схожей с сайтом тематике.
В комментариях сразу пишите цену за 1000 символов (без пробелов), примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно).
Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту, только через Яндекс.Деньги
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