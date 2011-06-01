Переписать тексты для сайта

Нужно полностью переписать тексты, всего около 7000-8000 символов. Нужен уникальный текст (проверяем), ориентированный под SEO (важна ваша компетентность в этом вопросе). Плюс будет несколько статей по схожей с сайтом тематике.

В комментариях сразу пишите цену за 1000 символов (без пробелов), примерные сроки и способы связи (icq предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту, только через Яндекс.Деньги