Создание продающих текстов

Здравствуйте! Тема на диплом: Методы выравнивания графиков нагрузки в промышленных котельных и их сравнительный анализ. Есть данные по котельной, пример работы, защита 20- го июня. Ваши предложения. Возможны работы под ключ. 30 000рублей. С уважением.
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Необходимо написание статей на сайт, которые привлекают внимание и "продают"... Сайт - курсы английского языка.
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