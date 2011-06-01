Создание продающих текстов

$50
КопирайтингЗакрыт20 заявок301 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо написание статей на сайт, которые привлекают внимание и "продают"... Сайт - курсы английского языка.

Все остальная информация по запросу.

13 лет назад
21121982
40 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Диплом по теплотехнике

    Здравствуйте! Тема на диплом: Методы выравнивания графиков нагрузки в промышленных котельных и их сравнительный анализ.﻿ Есть данные по котельной, пример работы, защита 20- го июня. Ваши предложения. Возможны работы под ключ. 30 000рублей. С уважением.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод странички англ.-рус.

    Качественный, смысловой перевод страницы. Адрес страницы http://www.diamondrewards.net/faq Предложения с отсутсвием скайп-контакта не рассматриваются.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новости для строительного сайта.

    Здравствуйте. Необходимо раз в два дня писать небольшие новости на тему строительства,недвижимости и все что с этим связано. Не статьи, а именно новости. Рерайт. Размер одной новости 500-100 знаков.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на женскую тематику

    $250

    Ищется грамотный копирайтер со знанием основ SEO для написания статей по женской тематике. Требуется написать около 100 статей (копирайт) с оптимизацией под определенный ключевой запрос (1 статья = 1 запрос). Список ключей я предоставляю. Требования к статьям: ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг статьи - тема ювелирные украшения

    Рерайтинг статей - тема ювелирные украшения http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=1&amp;m_id=2 http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=1&amp;m_id=17 http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=2&amp;m_id=14 http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=2&amp;m_id=6 Статьи пишем для людей и грамотно. Уникальность не менее 95% Оплата рубли Вебмани или Яндекс.Деньги, с оплатой проблем нет Сразу проставляйте срок и цену за 1000 символов без пробелов Я проверяю один раз ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Текст главной страницы сайта интернет-магазина

    $50

    Требуется написать текст для сайта интернет магазина мебели Mebeline.kz Необходимо красиво написать о сайте, основные направления на для мыслей в разделе "о магазине". (далее планируется заказ статей и в целом копирайтинга для сайта) Цена договорная.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайтинг на постоянной основе

    Добрый день. Нужен один или несколько человек для постоянного сотрудничества. Глубокий рерайтинг или копирайтинг на различные темы, с ключами и без. Требования: идеальная грамотность, высокая уникальность текстов (обязательно проверю), выполнение точно в оговоренные сроки. Оплата - 1$ за рерайтинг ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написать 20 Seo текстов. Интернет-магазин посуды

    Написать 20 уникальных смысловых текстов оптимизированных под поисковую раскрутку по заданным ключевым словам. Текст должен быть уникальным, статья должна иметь непрерывную мысль, абзацы связаны между собой. Размер: 10 по 2000, 10 по 3000 символов без пробелов. Бюджет: ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    13 лет назад