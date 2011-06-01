Приватно для Дерягиной Ольги

КопирайтингЗакрыт3 заявки172 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать статью "кондиционеры"

13 лет назад
merlin1
Егор 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
41 отзыв(-7)
Выбранный исполнитель
deryagina
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
3 года назад
13 лет назад
$15
2 дня
Один из лучших заказчиков! Спасибо за сотрудничество!
  • Похожие заказы

  • Диплом по теплотехнике

    Здравствуйте! Тема на диплом: Методы выравнивания графиков нагрузки в промышленных котельных и их сравнительный анализ.﻿ Есть данные по котельной, пример работы, защита 20- го июня. Ваши предложения. Возможны работы под ключ. 30 000рублей. С уважением.

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен SEO текст

    $90

    Доброго дня всем! Срочно нужен очень качественный, грамотный со смыслом, СЕО текст для главной страницы и для категорий для главной - 3000 знаков для категорий 1000 знаков x 6 В итоге, нам нужен 9000 знаков. Слова: сток, сток одежда, одежда сток, ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт описаний к мультфильмам

    Приветствую! Нужен человек, который за небольшую плату выполнит несложный рерайт описаний к мультфильмам. Если работа будет выполнена хорошо, возможно дальнейшее сотрудничество. Писать в проект или в ЛС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Требуются статейки про казино на английском

    $250

    Всем привет если кто-то имеет опыт в данном направлении и хочет подзаработать деньжат то скидывайте примеры работ и ценник на статьи про: - рулетку -блекджек - покер -программы-боты для казино и программы для выигрыша в казино -бонусхантинг (обязательно знать что это) из ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание продающих текстов

    $50

    Необходимо написание статей на сайт, которые привлекают внимание и "продают"... Сайт - курсы английского языка. Все остальная информация по запросу.

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перевод странички англ.-рус.

    Качественный, смысловой перевод страницы. Адрес страницы http://www.diamondrewards.net/faq Предложения с отсутсвием скайп-контакта не рассматриваются.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Новости для строительного сайта.

    Здравствуйте. Необходимо раз в два дня писать небольшие новости на тему строительства,недвижимости и все что с этим связано. Не статьи, а именно новости. Рерайт. Размер одной новости 500-100 знаков.

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Статьи на женскую тематику

    $250

    Ищется грамотный копирайтер со знанием основ SEO для написания статей по женской тематике. Требуется написать около 100 статей (копирайт) с оптимизацией под определенный ключевой запрос (1 статья = 1 запрос). Список ключей я предоставляю. Требования к статьям: ...

    Копирайтинг17 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайтинг статьи - тема ювелирные украшения

    Рерайтинг статей - тема ювелирные украшения http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=1&amp;m_id=2 http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=1&amp;m_id=17 http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=2&amp;m_id=14 http://www.sevchern.ru/artc/artc_view.html?g_id=2&amp;m_id=6 Статьи пишем для людей и грамотно. Уникальность не менее 95% Оплата рубли Вебмани или Яндекс.Деньги, с оплатой проблем нет Сразу проставляйте срок и цену за 1000 символов без пробелов Я проверяю один раз ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад