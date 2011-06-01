Нужен SEO текст

$90
КопирайтингЗакрыт19 заявок296 просмотров
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Доброго дня всем!

Срочно нужен очень качественный, грамотный со смыслом, СЕО текст для главной страницы и для категорий

для главной - 3000 знаков

для категорий 1000 знаков x 6

В итоге, нам нужен 9000 знаков.

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сайт _superstock.com.ua

Предоплата 50% по коду

13 лет назад
Alina_Profi
37 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
12 лет назад
Выбранные исполнители
Scorp13
36 летУкраина
16 лет в сервисе
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5 лет назад
13 лет назад
$36
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Sunlight
Алёна 
39 летРоссия
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