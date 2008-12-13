Предлагаю seo-копирайт и рерайт. Быстро, качественно.

Доброго времени суток!

Меня зовут Алёна. Предлагаю Вам написание статей и рерайт на любую тему и любой степени сложности. Работаю в разных стилях, в зависимости от целевой аудитории.

Копирайтинг и рератинг (в том числе SEO);

контент-менеджмент, наполнение информацией интернет-магазинов;

ведение новостной ленты.

Работала оптимизатором, поэтому не понаслышке знаю, каким должен быть грамотный SEO-текст. За плечами – оконченная школа журналистики, работа в молодёжной газете и рекламно-информационном журнале, а также сотрудничество с рядом сайтов.

Личные качества:

- грамотная устная и письменная речь;

- способность к обучению;

- исполнительность;

- умение работать как в команде, так и на самостоятельном участке;

- коммуникабельность;

- ответственность;

- хорошая память;

- чувство юмора.

Дополнительно:

- бываю online от 8 до 12 часов в сутки;

- время работы: с понедельника по пятницу с 10 до 18.

Не пишу неоплачиваемые тестовые задания.