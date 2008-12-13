Доброго времени суток!
Меня зовут Алёна. Предлагаю Вам написание статей и рерайт на любую тему и любой степени сложности. Работаю в разных стилях, в зависимости от целевой аудитории.
Копирайтинг и рератинг (в том числе SEO);
контент-менеджмент, наполнение информацией интернет-магазинов;
ведение новостной ленты.
Работала оптимизатором, поэтому не понаслышке знаю, каким должен быть грамотный SEO-текст. За плечами – оконченная школа журналистики, работа в молодёжной газете и рекламно-информационном журнале, а также сотрудничество с рядом сайтов.
Личные качества:
- грамотная устная и письменная речь;
- способность к обучению;
- исполнительность;
- умение работать как в команде, так и на самостоятельном участке;
- коммуникабельность;
- ответственность;
- хорошая память;
- чувство юмора.
Дополнительно:
- бываю online от 8 до 12 часов в сутки;
- время работы: с понедельника по пятницу с 10 до 18.
Не пишу неоплачиваемые тестовые задания.