Sunlight

Алёна Sunlight

 
39 летРоссия/Новосибирск
18 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
Предлагаю seo-копирайт и рерайт. Быстро, качественно.

Доброго времени суток!

Меня зовут Алёна. Предлагаю Вам написание статей и рерайт на любую тему и любой степени сложности. Работаю в разных стилях, в зависимости от целевой аудитории.

Копирайтинг и рератинг (в том числе SEO);

контент-менеджмент, наполнение информацией интернет-магазинов;

ведение новостной ленты.

Работала оптимизатором, поэтому не понаслышке знаю, каким должен быть грамотный SEO-текст. За плечами – оконченная школа журналистики, работа в молодёжной газете и рекламно-информационном журнале, а также сотрудничество с рядом сайтов.

Личные качества:

- грамотная устная и письменная речь;

- способность к обучению;

- исполнительность;

- умение работать как в команде, так и на самостоятельном участке;

- коммуникабельность;

- ответственность;

- хорошая память;

- чувство юмора.

Дополнительно:

- бываю online от 8 до 12 часов в сутки;

- время работы: с понедельника по пятницу с 10 до 18.

Не пишу неоплачиваемые тестовые задания.

Написание статей
Отзывы заказчиков
antigen_dll
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Две статьи: сотовый поликарбонат, теплицы
Алена отлично справилась с работой, выслушала, написала, сделала несколько правок. Заказчик очень доволен и я тоже :) Рекомендую как ответственного исполнителя. Спасибо! 5/5
Максим - прекрасный заказчик. С ним легко общаться, отвечает на все возникающие вопросы, работу оплачивает своевременно. Рекомендую!
Ответный отзыв
Vlad1974
49 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Качественный сео-текст на главную страницу
Все было сделано в срок, качественно, с креативом. Текст быстренько проиндексировался п.с. Алена весьма коммуникабельная девушка, что делает сотрудничество более легким. РЕКОМЕНДОВАНО К ШИРОКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ !
Осталась очень довольна сотрудничеством с Владимиром. Работать легко, задание было интересное и требования сформулированы чётко, оплата работы была произведена вовремя (сразу после проверки). Рекомендую Владимира как прекрасного работодателя.
Ответный отзыв
CreoShopCms
Юрий 
43 годаБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Рерайт статей.
Приятна в общении, с работой полностью справилась. Рерайт хороший. После написания первого текста согласилась поправить его под мои требования (которые я кстати упустил в проекте - и её право было не делать их). За что отдельное спасибо.
Делала для Александра рерайт о КАСКО. Сотрудничеством осталась очень довольна. Александр приятный в общении человек, оплату работы осуществляет точно в срок. Надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество продолжится.
Ответный отзыв
Tankas
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Написание статей
Алена очень ответственный и грамотный копирайтер. Особо стоит отметить приятность в общении и соблюдение сроков исполнения работы. Статьи написаны живым и легким языком, очень интересным для чтения и восприятия. Рекомендую Алену работодателям!
Татьяна - отличный заказчик, общение с которым вызывает положительные эмоции! Задание было объяснено доступным языком, по ходу выполнения работы никаких изменений в ТЗ не возникало. Оплата была произведена сразу после выполнения работы. Очень довольна сотрудничеством. Рекомендую!
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