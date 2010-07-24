Требуется нарисовать и сверстать дизайн интернет-магазина детских товаров. Сайт на OpenCart 2.0 В дизайне должны преобладать светлые тона. Срок выполнения 10 дней.
Владимир Перов Vlad1974Vlad1974
- $500Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Имеется работающий интернет-магазин автотюнинга и его копия на другой cms с некорректно перенесенными данными. Требуется: 1. Привести в порядок каждую карточку товара; 2. Добавление текста в описание товара; 3. Обязательно разбираться в тематике, хотя бы на элементарном уровне. Товаров ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать яркие, грамотные тексты для сервиса вирт услуг строго по Т.З . (ключи и кол-во вхождений). Опыт написания текстов данной тематики обязателен. Возможно долговременное сотрудничество.Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется небольшой текст письма - презентации партнерской программы http://partner.s-pp.ru Главная цель - убедить вебмастера принять участие в партнерской программе, готовность пойти на контакт. Подробнее в голосовой беседе по Скайпу.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно доработать шаблон вордпресс под тематику сайта. Требуется человек с креативным мышлением и отличным знанием вордпресс. Знание пхп приветствуется. Связь - голосовая беседа в скайпе или майл агенте. (обязательное требование)Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется нарисовать красивый легкий дизайн и валидно сверстать html страничку для сайта виртуального общения. подробнее в т.з. Связь - голосовая беседа в скайпе или майл агенте. (обязательное требование)Дизайн сайтов14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимы анализ+консультация по Скайпу. Имеем 2 сайта. Нужно выбрать основной для продвижения и... Требуется: 1. Общая оценка сайта, юзабилити. 2. Составление эффективного семантического ядра. 3. Составление тайтлов, метатегов. 4. Написание грамотных сео текстов по выбранным ключевым словам (оплачивается тдельно) 5. Разработка стратегии ...Закрыт13 лет назад
- $19
Нужно сделать глубокий рерайт описаний к играм для мобильных телефонов и при необходимости дописать до 1000 знаков без пробелов. кол-во описаний - 23.Завершен13 лет назад
- $12
Нужен качественный грамотный нетошнотный рерайт описаний к 22 играм для мобильных телефонов + дописать каждое описание до 1000 символов б.п. Названия и описания игр во вложенном файле.Завершен13 лет назад
Требуется написать качественный сеотекст с грамотным расположением ключевых слов. объемы и ключи обсудим при личном контакте. Нужен исполнитель, хорошо разбирающийся не только в написании текстов, о и в сео.Завершен13 лет назад
- $32
Требуется написать статьи - обзоры категорий игр Раздела Java игры для сайта http://www.igrin.ru учитывая что сайт посвящен именно играм для мобильных телефонов. 1 категори - 1 статья размером от 2000 - 2100 символов б.п. Ключи ...Завершен13 лет назад
- $5
Требуется нарисовать красивый баннер для сайта http://www.igrin.ru вместо того (где мужик в маске), который сейчас на сайте.Прочее1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написать 3 качественные статьи. Тематика - виртуальный секс. Нетошнотные и непереспамленные. Размер 3000-3500 символов. Ключи: 1-я статья: виртуальный секс, секс чат, виртуальный секс чат, секс чат без регистрации, виртуальный секс без регистрации, интимное общение. 2-я статья: секс ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт13 лет назад
Нужно провести аудит сайта и на его основе дать рекомендации по дальнейшему продвижению в п.с..Завершен13 лет назад
Нужна грамотная консультация по бесплатному продвижению сайта http://invatour.com Требуется консультация и несколько советов по сайту www.sexicq.ru (в 2 раза упала посещаемость с п.с.)Завершен13 лет назад
Необходимо произвести ряд работ с сайтом на Datalife engine. Установлен сам двиг. Нужно: 1. Произвести верстку. Новости на сайте должны выводиться примерно так http://demo.magpress.com/index.php?wptheme=Newseden Это сайт на вордпрессе. Сама суть. Выводится главная новость. А под ней в 2 ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется помощь в составлении семантического ядра сайта виртуального общения. Исходя из этого нужно написать title + description на 4 страницы и 4 правильных текста на эти страницы, размером 1-2 к символов каждый. Побробности обсуждаются в ...Завершен13 лет назад
Необходимо подправить или переделать верску вывода коротких новостей на движке wordpress. Необходимо выполнить вывод коротких постов не в столбик, а в 3 колонки. Выводится будет только фотка ( как в тюбах) . Описания тоже ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $5
При выборе любой галереии. к примеру этой http://nika-watches.ru/zhenskie-zolotye-chasy/eleganse/ и выборе любой модели часов в титле пишется ID изображения, а нужно его название.Веб-программирование1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $250
Требуется создать сайт партнерской программы. Подробности + Т.З обсудим в скайпе.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен13 лет назад