Vlad1974

Владимир Перов Vlad1974

 
49 летРоссия/Нижний Новгород
17 лет на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
1
безопасных платежей

  • Коррекция товаров в интернет-магазине автотюнинга

    Имеется работающий интернет-магазин автотюнинга и его копия на другой cms с некорректно перенесенными данными. Требуется: 1. Привести в порядок каждую карточку товара; 2. Добавление текста в описание товара; 3. Обязательно разбираться в тематике, хотя бы на элементарном уровне. Товаров ...

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт по теме вирт. услуг

    Нужно написать яркие, грамотные тексты для сервиса вирт услуг строго по Т.З . (ключи и кол-во вхождений). Опыт написания текстов данной тематики обязателен. Возможно долговременное сотрудничество.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно написать письмо - предложение партнерства.

    Требуется небольшой текст письма - презентации партнерской программы http://partner.s-pp.ru Главная цель - убедить вебмастера принять участие в партнерской программе, готовность пойти на контакт. Подробнее в голосовой беседе по Скайпу.

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Доработать дизайн Wordpress

    Нужно доработать шаблон вордпресс под тематику сайта. Требуется человек с креативным мышлением и отличным знанием вордпресс. Знание пхп приветствуется. Связь - голосовая беседа в скайпе или майл агенте. (обязательное требование)

    WordPress
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Легкий красивый дизайн, html

    Требуется нарисовать красивый легкий дизайн и валидно сверстать html страничку для сайта виртуального общения. подробнее в т.з. Связь - голосовая беседа в скайпе или майл агенте. (обязательное требование)

    HTML
    Дизайн сайтов14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сео-анализ, рекомендации и консультация.

    Необходимы анализ+консультация по Скайпу. Имеем 2 сайта. Нужно выбрать основной для продвижения и... Требуется: 1. Общая оценка сайта, юзабилити. 2. Составление эффективного семантического ядра. 3. Составление тайтлов, метатегов. 4. Написание грамотных сео текстов по выбранным ключевым словам (оплачивается тдельно) 5. Разработка стратегии ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Рерайт описаний мобильных игр

    $19

    Нужно сделать глубокий рерайт описаний к играм для мобильных телефонов и при необходимости дописать до 1000 знаков без пробелов. кол-во описаний - 23.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт + копирайт описаний игр для мобильных тел.

    $12

    Нужен качественный грамотный нетошнотный рерайт описаний к 22 играм для мобильных телефонов + дописать каждое описание до 1000 символов б.п. Названия и описания игр во вложенном файле.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Качественный сео-текст на главную страницу

    Требуется написать качественный сеотекст с грамотным расположением ключевых слов. объемы и ключи обсудим при личном контакте. Нужен исполнитель, хорошо разбирающийся не только в написании текстов, о и в сео.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написание обзоров для категорий мобильных игр

    $32

    Требуется написать статьи - обзоры категорий игр Раздела Java игры для сайта http://www.igrin.ru учитывая что сайт посвящен именно играм для мобильных телефонов. 1 категори - 1 статья размером от 2000 - 2100 символов б.п. Ключи ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделать шапку сайта

    $5

    Требуется нарисовать красивый баннер для сайта http://www.igrin.ru вместо того (где мужик в маске), который сейчас на сайте.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать 3 качественных статьи на главные страницы

    Требуется написать 3 качественные статьи. Тематика - виртуальный секс. Нетошнотные и непереспамленные. Размер 3000-3500 символов. Ключи: 1-я статья: виртуальный секс, секс чат, виртуальный секс чат, секс чат без регистрации, виртуальный секс без регистрации, интимное общение. 2-я статья: секс ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна помощь по Дата Лайф

    Необходимо произвести ряд работ с сайтом на Datalife engine. Установлен сам двиг. Нужно: 1. Произвести верстку. Новости на сайте должны выводиться примерно так http://demo.magpress.com/index.php?wptheme=Newseden Это сайт на вордпрессе. Сама суть. Выводится главная новость. А под ней в 2 ...

    Новости для сайта
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Требуется помощь в составлении семантического ядра

    Требуется помощь в составлении семантического ядра сайта виртуального общения. Исходя из этого нужно написать title + description на 4 страницы и 4 правильных текста на эти страницы, размером 1-2 к символов каждый. Побробности обсуждаются в ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Переделать вывод новости в Wordpress

    Необходимо подправить или переделать верску вывода коротких новостей на движке wordpress. Необходимо выполнить вывод коротких постов не в столбик, а в 3 колонки. Выводится будет только фотка ( как в тюбах) . Описания тоже ...

    WordPress
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров
4912
35 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
7 лет назад
22 отзыва
$500
10 баллов
8 лет назад
Сайт по продаже мобильного контента + партнерка.
Норм
Очень понравилось отношение Виталия к работе и к людям. Я далек от программирования и толком не моу дае ТЗ составить, но мы нашли общий язык. Во всех вопросах достигнуто взаимопонимание. Проект выполнен в полном объеме и так как хотелось его видеть.
Ответный отзыв
tvarunka
32 годаУкраина
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$95
10 баллов
10 лет назад
Рерайт + копирайт описаний игр для мобильных тел.
Работа с Владимиром оставила только позитивные впечатления: четкая постановка задачи, адекватное общение, своевременная оплата.
Приятная в общении и исполнительная девушка. Очень трудолюбива (написать 30 к рерайта в сутки считаю самоубийством).Задание было выполнено в оговоренные сроки, все сделано качественно. Доработка текстов была предложена самой Катей и хотя она не потребовалась, сам факт предложения весьма порадовал.
Ответный отзыв
wwwart
48 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Доработать дизайн Wordpress
четкая задача, оперативная оплата, отличный человек, однозначно рекомендую
Очень рад знакомством с таким добросовестным и профессиональным человеком.Универсализм в исполнении и настолько быстрое понимание поставленной задачи встречаются нечасто. Очень доволен выполнением. Быстро, качественно и без лишней суеты. Однозначно буду обращаться к Гергию и вдальнейшем.
Ответный отзыв
BonTon
38 летБеларусь
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Консультация по продвижению
Всё хорошо, рекомендую!
Обращаюсь уже не первый раз и другим советую! Как всегда, результат превзошел ожидания! Очень полезная информация по покупке ссылок! Спасибо!
Ответный отзыв
Mili09
32 годаМолдова
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$19
10 баллов
13 лет назад
Рерайт описаний мобильных игр
Сотрудничать с Владимиром - одно удовольствие. Приятный в общении, вежливый человек. Очень довольна нашим сотрудничеством. Надеюсь работать и дальше.
Впечатления от сотрудничества со Светланой Сергевной только положительные. Качество выполненной работы на высоте. Тексты уникальные, стиль изложения материала весьма легок для читателя. Выполнено все даже раньше заявленного срока. В общем, рекомендую.
Ответный отзыв