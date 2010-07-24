Очень понравилось отношение Виталия к работе и к людям. Я далек от программирования и толком не моу дае ТЗ составить, но мы нашли общий язык. Во всех вопросах достигнуто взаимопонимание. Проект выполнен в полном объеме и так как хотелось его видеть.