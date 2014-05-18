Коррекция товаров в интернет-магазине автотюнинга

Имеется работающий интернет-магазин автотюнинга и его копия на другой cms с некорректно перенесенными данными. Требуется:

1. Привести в порядок каждую карточку товара;

2. Добавление текста в описание товара;

3. Обязательно разбираться в тематике, хотя бы на элементарном уровне.

Товаров пока около 1000, будет больше.

Жду Ваших предложений с ценой за 1 товар и сроком исполнения..