Рерайтер для сайта поздравлений

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Шаблоны ответов — не читаем, без выполнения тестового — не пишите ответ к проекту.

О работе: Для заполнения уникальными текстами-поздравлениями категорий/разделов на нашем сайте Поздравлений/Праздников требуется рерайтеры на постоянной основе, удаленно.

Материалы для рерайта берете, например здесь:

http://pozdravok.ru/pozdravleniya/den-rozhdeniya/

Рерайтите сами поздравления.

Подробный план работ, что как и откуда брать — будет выдан для вас.

Работы по рерайту много и в других направлениях, если сработаемся — вам не придется ждать и искать новые заказы каждый раз.

На работу возьмем адекватных людей, с адекватной оптовой ценой рерайта за 1000 знаков без пробелов, рассматриваются предложения не более 30 руб/1.000 знаков без пробелов. Хорошие премии за выполнение работы в короткий срок без потери качества.

ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЮ:

ОРФОГРАФИЯ, ПУНКТУАЦИЯ, ЛОГИКА, СТИЛИСТИКА, УМЕНИЕ ПИСАТЬ ТЕКСТЫ, НАЛИЧИЕ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ (скорость написания 5–10к символов/сутки, ГРАФИК СВОБОДНЫЙ). Нужны люди которые НЕ загружены другой работой и готовы уделять большинство времени работе по написанию текстов для наших нужд.

Более подробно – выбранным кандидатам.

ОБЯЗАТЕЛЬНО оставляйте сразу ваши контактные данные — e-mail. Плюсом будет наличие — skype.

ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ (прикрепляйте к ответу — заявки скрыты), выполнить рерайт:

Поздравляю с днем рождения,

О делах желаю позабыть.

Здесь звучащие все тосты, поздравленья

Долго-долго в сердце сохранить.

Радостных улыбок и веселья.

А придет беда — захлопни дверь!

Верности друзей, терпенья,

Огорченьям места нет, поверь.

Красочных дней!

Разных друзей!

Умных и ярких идей!