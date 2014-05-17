Необходим рерайт описаний учебников, детской литературы, учебных пособий и тп (сайт http://www.vse-dlya-detey.ru/).

Крайне желательно педагогическое (или хотя бы психологическое) образование, новичка обучим, хотя лучше рерайер с опытом. Просьба обращаться только серьезным кандидатам.

Работа постоянная, около 3000-3500 збп в день. Пробное ТЗ оплачивается только в том случае, если мы берем Вас в команду.

Пробное ТЗ (для всех одно) : скачать ниже (если что-то не понятно - вопросы в почту)

Просьба писать на почту, в теме письма указать РЕРАЙТ ВАКАНСИЯ. Оплата Вебмани, в первое время – ежедневно.