Юморной текст, сценарий для ролика от биржи копир.

Требуется копирайтер для 100 статей по женской теме (от красоты до гаданий). Грамотность, ответственность, пунктуальность и полное соответствия ТЗ обязательно. По тз даются ключевые запросы, которые нужно употребить и которые не нужно употреблять + логическая структура ...