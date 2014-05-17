Юморной текст, сценарий для ролика от биржи копир.

$10
КопирайтингЗакрыт4 заявки220 просмотров
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добрый день

нужен текст (речь) такого формата для видео

http://www.youtube.com/watch?v=PDXEsmJL1ns

текст высмеивание, юмор.

кто будет читать текст? - владелец биржи копирайтинга.

В тексте о чем - о автора, о заказчика, о редакторе о качестве тестов, о ценах на тексты о бренде, о рекламе.

что можно высмеять?

авторы школьники

авторы борзеют

заказчики не хотят оформлять задания.

не умеют обслуживать клиентов.

качество текстов

безделие авторов

безалаберное отношение к клиенту

размер текста 1 500 -3000 знаков

10 лет назад
rezak
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
38 отзывов(-4)
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