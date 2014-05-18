Написать сео текст для размещения рекламной темы

КопирайтингЗавершен2 заявки180 просмотров
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Здравствуйте! Нужно составить и написать небольшой сео текст для сайта -тему для размещения на форуме.

В теме должны быть ключевые слова с упоменанием платёжных систем Neteller, Skrill, Bitcoin, Payza и др.

10 лет назад
otpysk
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
20 дней назад
Выбранный исполнитель
artem55555p
Артём 
29 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 дней назад
10 лет назад
$20
1 день
Отлично справился с заданием, рекомендую!
Спасибо за работу! Все хорошо!
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