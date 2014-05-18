Написать сео текст для размещения рекламной темы

Рерайт или копирайт текстов по облысению. Требование одно: хороший русский.
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Здравствуйте! Нужно составить и написать небольшой сео текст для сайта -тему для размещения на форуме.
В теме должны быть ключевые слова с упоменанием платёжных систем Neteller, Skrill, Bitcoin, Payza и др.
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