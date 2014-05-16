Нужно написать 60 простых статей на разные темы которые присутствуют на женском сайте. Качество и уникальность текста превыше всего: качество от 95% размер статьи 2,5к Картинки для статей должны быть хорошего качества и большого размера Дополнительно 120 новостей для ...
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Требуется написать отзывы на сайте. В течение какого то определенного времени писать отзывы на сайте. Отзывы должны быть информативными и реалистичными.
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