Профессионально написать про оффшорные зоны

Есть ли здесь люди, способные профессионально писать про оффшорные зоны? Напишите, пожалуйста, какое у Вас образование и опыт работы копирайтером.

Мы студия копирайтинга, нам постоянно требуются специалисты в разных областях. Вот сейчас нужны такие люди.

Платим по-разному, в зависимости от проекта. От 45 рублей за 1000 збп. За специализированные темы вроде оффшоров – больше.