Профессионально написать про оффшорные зоны

Нужны тексты для сайта по строительным материалам (фанера и прочие). Предлагайте свои цены за 1000 без учета пробелов. Всего понадобится порядка 10 текстов с общим количеством символов порядка 25 - 30 тысяч.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть ли здесь люди, способные профессионально писать про оффшорные зоны? Напишите, пожалуйста, какое у Вас образование и опыт работы копирайтером.
Мы студия копирайтинга, нам постоянно требуются специалисты в разных областях. Вот сейчас нужны такие люди.
Платим по-разному, в зависимости от проекта. От 45 рублей за 1000 збп. За специализированные темы вроде оффшоров – больше.
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