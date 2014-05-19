Нужен копирайтер.

КопирайтингЗавершен15 заявок217 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать три текста по 3000 символов на тему: авто (выкуп легковых авто, выкуп битых авто и выкуп кредитных авто). По цене - 1.5 $ за 1000 символов. Возможно долгосрочное сотрудничество!

Начинающим копирайтерам большая просьба не беспокоить!

10 лет назад
ceo-text
Руслан 
48 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$13
2 дня
Получил качественный текст в короткие сроки. Рекомендую как хорошего исполнителя.
ТЗ четкое, все расписано. Оплату получила четко в срок, по факту выполнения. Сотрудничество прошло успешно и надеюсь продолжится и далее.
  • Похожие заказы

  • Тексты для сайта по строительным материалам

    Нужны тексты для сайта по строительным материалам (фанера и прочие). Предлагайте свои цены за 1000 без учета пробелов. Всего понадобится порядка 10 текстов с общим количеством символов порядка 25 - 30 тысяч.

    Тексты для сайта
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написание статей и описаний для киносайта

    Доброго времени суток, всем weblancerАМ! Я ищу человека для создания уникального текста на свой сайт по тематике "кино, трейлеры", в будущим и кино новостей... Меня интересует цена в среднем за 1000 символов с уникальностью от 60-100% Мой сайт: ...

    Написание статей
    Копирайтинг43 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать уникальные, интересные статьи о животных

    Задача: Написать информативные статьи на тему кошек и собак Требования к исполнителю: - исполнительность - доступность в skype - возможность оплаты по ЯД Требования к контенту и уникальности: - статьи или новости из мира животных - тематика: ...

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Наполнение группы "в контакте"

    $50

    От вас требуется: Ежедневный постинг на стену группы 1–2 новости с уникальным контентом, так же прикреплять тематическую картинку к данной статье (дизайн, рукописная статься), Срок работы — 1 месяц (далее возможно долгое сотрудничество с расширением сферы ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Игровой журналист

    $50

    Молодому стартапу нужен игровой журналист. Требования: - игровой опыт от 5 лет; - грамотный русский язык, английский на уровне intermediate, чувство стиля; - богоподобность хотя бы в двух-трех играх; - высокий скилл хотя бы в одном жанре; - предпочтение отдается резюме ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Добавить описания к товарам для интернет магазина

    Есть интернет магазин мужской одежды(в основном рубашки). Нужно написать описания к каждому товару, приблизительно 400-500 знаков каждое. Описание должно быть на двух языках (укр и рус). Товаров в каталоге +/- 200. Описание должно содержать как ...

    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Автор для ежедневной работы

    $100

    Есть новостной ресурс, каждый день нужно писать 1 новость/статью, касающуюся чего-то важного и злободневного. Преимущественно – политика/социалка. Размер текста – около трёх тысяч знаков. 1,5 $ за 1000 знаков. В месяц – 100-110 $. Иные варианты ...

    Копирайтинг40 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка книги "Отделочные работы"

    $1000

    - доработать имеющийся материал - дописать новый материал Требования: - наличие знаний соответствующих теме книги - заинтересованность в результате Условия: - без предоплаты, - работа по договору, - перевод на расчетный счет, - 90 росс. руб за ...

    Копирайтинг7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад