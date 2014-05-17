Для интернет-магазина требуется отрерайтить тексты для уже имеющихся товаров (краткое описание и полное), уникальность не ниже 90% Также нужно будет написать тексты для новых товаров, тоже краткое и полное описание, уникальность не ниже 95% Магазин: kibagami.ru В отклике ...
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Требуются описания товаров для интернет-магазина электроники. Оплата вебмани 50 руб. за 1000 символов без пробелов.
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