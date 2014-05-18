Составить наборы товаров из имеющихся товаров

Нужен автор для написания статей на женскую тематику (похудение, косметология, др.) Гибкий график, от 2х часов в день (возможность писать минимум 1 статью (примерно 4-8 тыс. знаков) за 48 часов), оплата — 30 руб. за 1000 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо из имеющихся в интернет-магазине товаров составить наборы товаров.
Все товары относятся к категории ухода за телом. Товаров достаточно много.
К каждому набору необходимо сделать небольшое описание почему набор именно такой и как его следует использовать.
Возможные категории наборов:
уход за ушами
уход за кожей
уход за ногтями
уход за ногами
уход за губами
уход за шеей
уход за зубами
уход за волосами
уход за пятками
уход за руками
уход за лицом
уход за интимной зоной
уход за интимными местами
к каждому варианту возможны вариации - против угрей, за жирной кожей, перед сном и т.п.
возможны дополнительные категории ухода за чем-нибудь.
Сайт с ассортиментом продукции http://cosmeros.ru
Наборов нужно около 50ти
Минимальная цена набора 700 рублей.
Лучше придерживаться формулы: дешевые наборы - 700-950 рублей, средней стоимости - 1500-2300 рублей, дорогие - 2800-4000 рублей.
Предполагается оплата 70 рублей за набор(конечная цена определяется в ЛС).
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