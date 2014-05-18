Составить наборы товаров из имеющихся товаров

Только положительные впечатления! 1. ТЗ поставлено четко и ясно. Все вопросы, которые возникли были разжеваны и разъяснены. Собрали 2 набора, чтобы убедиться, что поняли друг друга правильно, только после этого приступили к работе. То есть заказчик всегда готов идти на контакт, все объяснить. 2. Оплату заказчик произвел без задержек, точно в срок. 3. Заказчик заходит на сайт несколько раз в день, всегда на связи. Ни одно сообщение не осталось без ответа. Итог: Все четко, в срок и все довольны. Рекомендую! Надеюсь на продолжение сотрудничества.