Составить наборы товаров из имеющихся товаров

$100
КопирайтингЗавершен14 заявок246 просмотров
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Необходимо из имеющихся в интернет-магазине товаров составить наборы товаров.

Все товары относятся к категории ухода за телом. Товаров достаточно много.

К каждому набору необходимо сделать небольшое описание почему набор именно такой и как его следует использовать.

Возможные категории наборов:

уход за ушами

уход за кожей

уход за ногтями

уход за ногами

уход за губами

уход за шеей

уход за зубами

уход за волосами

уход за пятками

уход за руками

уход за лицом

уход за интимной зоной

уход за интимными местами

к каждому варианту возможны вариации - против угрей, за жирной кожей, перед сном и т.п.

возможны дополнительные категории ухода за чем-нибудь.

Сайт с ассортиментом продукции http://cosmeros.ru

Наборов нужно около 50ти

Минимальная цена набора 700 рублей.

Лучше придерживаться формулы: дешевые наборы - 700-950 рублей, средней стоимости - 1500-2300 рублей, дорогие - 2800-4000 рублей.

Предполагается оплата 70 рублей за набор(конечная цена определяется в ЛС).

10 лет назад
mongolor
Максим 
34 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
anjelina_dance
Алла Громова 
32 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$100
3 дня
Отличная работа.
Только положительные впечатления! 1. ТЗ поставлено четко и ясно. Все вопросы, которые возникли были разжеваны и разъяснены. Собрали 2 набора, чтобы убедиться, что поняли друг друга правильно, только после этого приступили к работе. То есть заказчик всегда готов идти на контакт, все объяснить. 2. Оплату заказчик произвел без задержек, точно в срок. 3. Заказчик заходит на сайт несколько раз в день, всегда на связи. Ни одно сообщение не осталось без ответа. Итог: Все четко, в срок и все довольны. Рекомендую! Надеюсь на продолжение сотрудничества.
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