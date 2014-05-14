Автор SEO-текстов для прогонов

Нужен автор для написания статей на женскую тематику (похудение, косметология, др.) Гибкий график, от 2х часов в день (возможность писать минимум 1 статью (примерно 4-8 тыс. знаков) за 48 часов), оплата — 30 руб. за 1000 ...
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Здравствуйте!
Я занимаюсь статейными прогонами.
Мне нужно писать описания сайтов, 800-1000см с ключами. Ключи я даю.
Интересует постоянное сотрудничество.
Заказов в месяц примерно 5-10. Предлагаю 1$ за 1000.
Кто согласен, оставляйте заявки.
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