Требуется автор для статей на женскую тематику

Глянем на структуру страницы http://textstyle.ru/textfolio/happymans.com/after/index.html - есть оригинал страницы. 1. "письма читателей" - 700 симв. 2. Тело текста (копирайтинг: не все йогурты одинаково полезны) 2 тыс символов 3. Описание работы прибора (скопировать как есть) 4. Вы сможете решить проблему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен автор для написания статей на женскую тематику (похудение, косметология, др.)
Гибкий график, от 2х часов в день (возможность писать минимум 1 статью (примерно 4-8 тыс. знаков) за 48 часов), оплата — 30 руб. за 1000 знаков без пробелов сданного текста.
Ваши обязанности:
• Написание интересных, информативных и уникальных текстов на заданную тематику под заданные ключевые слова
• Оперативное исправление ошибок, в случае их обнаружения редактором
• Соблюдение всех требований ТЗ и правил
Требования к кандидату:
• Владение русским языком, грамотность
• Внимательность к мелочам, терпеливость, активность, позитивность, пунктуальность!
• Желание расти и развиваться.
• Наличие Скайпа – вся коммуникация между нашими сотрудниками происходит через скайп , кошелька Вебмани
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