Требуется автор для статей на женскую тематику

$50
КопирайтингЗакрыт54 заявки662 просмотра
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Нужен автор для написания статей на женскую тематику (похудение, косметология, др.)

Гибкий график, от 2х часов в день (возможность писать минимум 1 статью (примерно 4-8 тыс. знаков) за 48 часов), оплата — 30 руб. за 1000 знаков без пробелов сданного текста.

Ваши обязанности:

• Написание интересных, информативных и уникальных текстов на заданную тематику под заданные ключевые слова

• Оперативное исправление ошибок, в случае их обнаружения редактором

• Соблюдение всех требований ТЗ и правил

Требования к кандидату:

• Владение русским языком, грамотность

• Внимательность к мелочам, терпеливость, активность, позитивность, пунктуальность!

• Желание расти и развиваться.

• Наличие Скайпа – вся коммуникация между нашими сотрудниками происходит через скайп , кошелька Вебмани

9 лет назад
Ankolm
36 летБолгария
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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