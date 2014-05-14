Рерайт 3-х текстов по 1000 символов.

Необходимо отрерайтить 3 текста, каждый на выходе должен получиться 1000 символов. Исходники предоставляю, срок - максимум 3 часа. Тематика - студия дизайна, создание сайтов.

Оплата - 40 рублей за 1000 знаков, то есть 120 - за весь проект.

Обязательное требование - срок 3 ЧАСА!!!

Не менее обязательное требование - уникальность не ниже 94%

Абсолютно обязательное условие - СВОИ РАСЦЕНКИ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, мой ценник - окончательный.

Предоплата 50% возможна людям с отзывами, окончательная оплата - после проверки. Но если сорвете сроки - в любом случае накатаю отрицательный отзыв. 3 часа - достаточный срок для рерайта 3000 символов, если планируете ставить меня в хвост очереди ваших набранных работ - лучше не подавайте заявку.