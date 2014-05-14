Рерайт 3-х текстов по 1000 символов.

Глянем на структуру страницы http://textstyle.ru/textfolio/happymans.com/after/index.html - есть оригинал страницы. 1. "письма читателей" - 700 симв. 2. Тело текста (копирайтинг: не все йогурты одинаково полезны) 2 тыс символов 3. Описание работы прибора (скопировать как есть) 4. Вы сможете решить проблему ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо отрерайтить 3 текста, каждый на выходе должен получиться 1000 символов. Исходники предоставляю, срок - максимум 3 часа. Тематика - студия дизайна, создание сайтов.
Оплата - 40 рублей за 1000 знаков, то есть 120 - за весь проект.
Обязательное требование - срок 3 ЧАСА!!!
Не менее обязательное требование - уникальность не ниже 94%
Абсолютно обязательное условие - СВОИ РАСЦЕНКИ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ, мой ценник - окончательный.
Предоплата 50% возможна людям с отзывами, окончательная оплата - после проверки. Но если сорвете сроки - в любом случае накатаю отрицательный отзыв. 3 часа - достаточный срок для рерайта 3000 символов, если планируете ставить меня в хвост очереди ваших набранных работ - лучше не подавайте заявку.
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