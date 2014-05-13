Нужен грамотный рерайт текста про установку шлагбаумов, оплата только яндекс денежкой. Текст в прикреплённом файле.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброе время суток!
Необходимо написать не сложные статьи на тему кондиционеры!
Вот список нескольких статьей.
какой кондиционер выбрать, как заправить кондиционер, польза кондиционера.
Всего 21 статья. Объем 2-2.5 тыс знаков.
Оплата поэтапная. 100 рублей статья.
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