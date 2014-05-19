Одностраничная инструкция по HTML

Приветствую!

Ищу специалиста-технаря, который готов составить небольшой обучающий материал основам HTML.

Я являюсь автором нескольких курсов по WordPress, но нет времени написать мини-курс в связи с загрузкой.

Суть какая - клиентам часто нужно объяснять, как сделать мелкие правки, как то:

- Создать таблицу тегами и удалить у таблицы границы

- Изменить размер шрифта

- Вставить изображение

- Вставить неиндексируемую ссылку (rel="nofollow")

Примерная структура курса:

- Заголовочные теги (H1-H3)

- Гиперссылки (атрибуты rel, href, target, внутренние ссылки в документе)

- Абзацы, новые строки в документах и горизонтальная черта

- Изображения (атрибуты src, alt, title)

- Списки (маркированные, нумерованные)

- Форматирование текста (b, i, u, strong, em, del)

- Оформление текста (blockquote, pre)

- Выравнивание текста (left, right, center, middle)

- Работа со шрифтами

Пример того материала, который мне нравится: http://offers.hubspot.com/html-hacks-for-marketers

Вижу два варианта исполнения:

- DOC-документ без оформления

- Устанавливаю WP на тестовый домен и вы оформляете всё на нём

Опыт работы с WP приветствуется.