Написание СЕО текстов

на сайте saletophair.ru нужно переписать тексты которые есть в карточках товаров. Сейчас в каждом вставлен единый шаблон текста. Необходимо написать 200-250 символов дописать текста с ключами (ключи я предоставлю) Указывайте стоимость за 1000 символов или за ...