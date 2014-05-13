Написание СЕО текстов

КопирайтингЗакрыт32 заявки174 просмотра
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нужен специалист по СЕО текстам.

80 руб. за 1000 знаков

опалат ЯД или Qiwi (WM нет)

жду предложений с примерами работ.

пожалуйста, НЕ пишите в личку и тем более на почту или в аську... рассматривать не буду..

10 лет назад
toxavoc
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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