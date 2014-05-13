Срочно ищу копирайтера

$100
КопирайтингЗакрыт15 заявок420 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Срочно ищу копирайтера для написание биржи миралинкс и главных страниц сайта тексты

Оплата за 1000 символов 40 рублей

Минимальное количество символов 2000 за одну статью

Так как на сайте появились мошенники, сразу говорю предоплаты нет, оплата только после написание статьи

Skype присылайте обсуждать будем

10 лет назад
stsikalov
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
  • Похожие заказы

  • Статьи про рыбалку

    Нужен автор - периодически писать про разные рыбацкие секреты. Подробности исполнителю. Оплата 35/1000. Желательно, чтобы Вы увлекались рыбалкой и понимали, о чем пишете. Проект долгосрочный

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статья о кормах для животных на главную

    Нужно написать уникальную статью о кормах для собак и кошек на главную страницу. Используя мои ключевые слова. Так же потребуется описание категорий. В заявках прошу указывать цену за 1к символов

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайт - тематика "Ремонт авто", "Сервис"

    Задача написать текста по ремонту авто Важно разбираться в данной тематике, а не просто написать сырой текст. 1.5$ - 1000 симв. без пробелов ОПЛАТА ТОЛЬКО ЯДЕНЬГИ, НА ДРУГИЕ КОШЕЛЬКИ НЕ ПЕРЕВОЖУ!!!!!!!!!!!!!

    Копирайтинг12 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Статьи о кровельных работах и кровле

    $5

    На строительный сайт посвященный кровле и кровельным работам необходимы статьи (виды материалов, типы кровли, устройство, монтаж, демонтаж, эксплуатация, ремонт, дополнительные работы и т.д.). Статьи должны быть подготовлены к публикации на сайте и оформлены тематичными картинками. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Написать продающий текст.

    Я занимаюсь разработкой сайтов под ключ. И большинство клиентов приходят с объявления http://krsk.24au.ru/3851229/ Это объявления нужно как то правильно составить по всем продающим законам.

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется откорректировать и дописать текст

    Требуется откорректировать и дописать текст на главную страницу. ~1500 - 2000 символов. Сейчас есть макет текста (о чем писать), там ~700 символов. Нужно будет вписать ~ 3 кейворда ("шоу-программа", "шоу-балет", "вокальное шоу")

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт с исходника

    Работа для новичков, которые хотят поднять свой рейтинг и получить положительный отзыв. Бюджет небольшой. Надо сделать рерайт нескольких текстов сегодня и в дальнейшем будут еще заказы. ТЗ выбранному исполнителю, жду предложений по цене, преимущество более ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт статей. Тема: новости Страхования

    Рерайт статей. Тема: новости Страхования Уникальность 100%. Между собой статьи так же должны быть уникальны. Источники: любые проиндексированные яндексом новости по тематике (новость — это материал размещенный в тот же день, актуальный на дату рерайта) 1000–2000 знаков бп каждый рабочий ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад