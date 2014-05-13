Работа для новичков, которые хотят поднять свой рейтинг и получить положительный отзыв. Бюджет небольшой. Надо сделать рерайт нескольких текстов сегодня и в дальнейшем будут еще заказы. ТЗ выбранному исполнителю, жду предложений по цене, преимущество более ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется откорректировать и дописать текст на главную страницу. ~1500 - 2000 символов.
Сейчас есть макет текста (о чем писать), там ~700 символов.
Нужно будет вписать ~ 3 кейворда ("шоу-программа", "шоу-балет", "вокальное шоу")
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