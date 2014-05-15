Переписать тексты

КопирайтингЗавершен19 заявок184 просмотра
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Необходимо переписать тексты всех разделов меню слева сайта http://toros-holod.ru/ , вставив в них указанные мной ключевые слова, увязав все естественно со смыслом. Жду предложений по срокам и стоимости.

10 лет назад
MAXSIM77
Максим 
50 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
leonira72
51 годУкраина
11 лет в сервисе
Была
месяц назад
10 лет назад
$50
5 дней
Все хорошо, приятно работать))
Максим контактный, приятный в общении, порядочный в оплате заказчик. Отлично поработали! Спасибо!
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