Доброго дня

Праздники закончились, началась новая трудовая неделя. Нужен еще один автор для написания 5-15 тыс. символов в день (б.п.), оплата 40 рублей за 1к. Темы меняются, исходники то есть, то нету, ключи тоже. Все детали обсуждаю предварительно перед каждым заказом с человеком. Работать нужно каждый будний день обязательно, выходные на Ваше усмотрение.

Если у Вас проблемы с ответственностью и пунктуальностью, то не пишите мне, долго мы не проработаем....

Если все подходит давайте обсуждать, буду после 15 Москвы.