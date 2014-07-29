Статьи на тему наружной и интерьерной печати

$100
КопирайтингЗавершен22 заявки208 просмотров
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Здравствуйте, нужно написать статьи на тему наружной и интерьерной печати. Будет здорово, если имелся опыт в написании таких статей. ТЗ имеется.

В сумме нужно примерно 40 статей.

Оплата - ЯД

10 лет назад
antonrafa
Андрей 
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 отзывов
Выбранный исполнитель
morsi
43 годаУкраина
17 лет в сервисе
Была
11 дней назад
10 лет назад
$100
10 дней
Рекомендую Оксану! Всё очень здорово
Все было отлично! Спасибо за сотрудничество.
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