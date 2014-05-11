Авторы на сайт по теплицам

Нужен толковый помощник, возможно не один, способный быстро разобраться с несложными ТЗ. Работа бывает часто: рерайт, заполнение сайтов, написание анкоров. Плачу 30р за 1000зн рерайта, а по другим заданиям цена договорная. Если вы новичок, но ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На проект по теплицам требуются авторы со знанием зеленого строительства.
Гарантируем:
- Работу по четким, понятным ТЗ.
- Никаких посредников и прочего «поломанного телефона»
Оплата – 50 рублей за 1000 символов без пробелов.
ДЛЯ ХОРОШИХ АВТОРОВ, имеющих богатый опыт в области озеленения, ландшафтного дизайна, цветоводства, садоводства и т.д, либо образование в области зеленого строительства и смежных – ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ.
Отпишитесь, пожалуйста:
1. Об опыте или ОБРАЗОВАНИИ в этой области.
2. Об опыте написания текстов на по данной тематике (если они есть – приложите ссылки, пожалуйста).
3. Примерные объемы, которые вы готовы выполнять в день/неделю.
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