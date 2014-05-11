Авторы на сайт по теплицам

На проект по теплицам требуются авторы со знанием зеленого строительства.

Гарантируем:

- Работу по четким, понятным ТЗ.

- Никаких посредников и прочего «поломанного телефона»

Оплата – 50 рублей за 1000 символов без пробелов.

ДЛЯ ХОРОШИХ АВТОРОВ, имеющих богатый опыт в области озеленения, ландшафтного дизайна, цветоводства, садоводства и т.д, либо образование в области зеленого строительства и смежных – ЦЕНА ОБСУЖДАЕТСЯ.

Отпишитесь, пожалуйста:

1. Об опыте или ОБРАЗОВАНИИ в этой области.

2. Об опыте написания текстов на по данной тематике (если они есть – приложите ссылки, пожалуйста).

3. Примерные объемы, которые вы готовы выполнять в день/неделю.