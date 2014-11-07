Ищу помощника, рерайт

Здравствуйте! Требуется добавление карточек товаров. WebAsyst Shop-Script 4. В карточке заполняется: 1. Наименование товара 2. Цена (возможно расчет по формуле) 3. Характеристики 4. Подбор картинок товара, схем – из инета, каталога, размещение 5. Теги, тайтл, ...
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Нужен толковый помощник, возможно не один, способный быстро разобраться с несложными ТЗ. Работа бывает часто: рерайт, заполнение сайтов, написание анкоров. Плачу 30р за 1000зн рерайта, а по другим заданиям цена договорная. Если вы новичок, но быстро всё схватываете, тоже оставляйте заявку. Общение через скайп. Более подробно в личке.
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