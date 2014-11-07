Ищу помощника, рерайт

Нужен толковый помощник, возможно не один, способный быстро разобраться с несложными ТЗ. Работа бывает часто: рерайт, заполнение сайтов, написание анкоров. Плачу 30р за 1000зн рерайта, а по другим заданиям цена договорная. Если вы новичок, но быстро всё схватываете, тоже оставляйте заявку. Общение через скайп. Более подробно в личке.