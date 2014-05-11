Здравствуйте! Требуется добавление карточек товаров. WebAsyst Shop-Script 4. В карточке заполняется: 1. Наименование товара 2. Цена (возможно расчет по формуле) 3. Характеристики 4. Подбор картинок товара, схем – из инета, каталога, размещение 5. Теги, тайтл, ...
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Нужны статьи для сайта турфирмы, в основном описание курортов и отелей. Оплата WebMoney 50 рублей за 1000 знаков без пробелов.
От копирайтера: грамотное изложение, текст разбитый на логические абзацы, без грамматических ошибок.
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