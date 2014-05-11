Нужны статьи для сайта турфирмы

КопирайтингЗакрыт49 заявок289 просмотров
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Нужны статьи для сайта турфирмы, в основном описание курортов и отелей. Оплата WebMoney 50 рублей за 1000 знаков без пробелов.

От копирайтера: грамотное изложение, текст разбитый на логические абзацы, без грамматических ошибок.

10 лет назад
ruman
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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