Написать обзор хостинга www.hostgator.com порядка 10000-15000 символов со скриншотами сайта в нужных местах.

Обзор должен содержать четыре подраздела

1) Общий раздел:

История (из раздела about us)

Обзор сильных и слабых сторон,

политики компании, основных правил,

чего ждать, и что ждет после регистрации (вкратце)

2) Обзор услуг хостинга:

описание набора услуг, отличительны черты от других компаний (у всех есть своя "фишка"), платформы на которых размещаются серверы, географическая локация серверов

3) Обзор цен

можно сведенный в таблицу, можно отдельно по рассмотренным услугам.

Также обсуждение ценовой политики компании, плюсов и минусов.

4)Как заказать хостинг

Контент нужен уникальный и написанный от и до лично после работы с сайтом хостинга.