Рерайт текста. Квадроциклы

Переписать на 100% уникальность и для людей. Соблюдать SEO (плотность ключевых слов, Strong, 2 картинки с ALT, h1, h2, h3). Тексты от 1500-2000 символов до 55руб Желательно сразу и разместить на сайте COMPULOG.ru (Joomla 3.3) Пример: http://comp-remont-pomosh.ru/komputernyj-servis-ryadom-metro http://help-user.ru/stat_remont_computerov_raion/ Все метро Москвы Цена ...
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Требуется рерайт текста 1500 збп, текст в приложении. Уникальность 100% (проверка по text.ru и content-watch.ru). Оплата WMZ после сдачи работы.
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