Рерайт статей ( косметические бренды)

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Профессиональная косметика для волос Davines — это косметика премиум-класса из Италии, известная с 1983 года. Тысячи людей во всем мире выбрали профессиональную косметику Davines, потому что:

Davines — это научный подход к созданию новых продуктов и использование натуральных экологически чистых компонентов.

Davines — это широкий спектр продукции для окрашивания, лечения, ухода и специальные партнерские программы для салонов.

Davines — это символ изысканного стиля, подчеркивающий вашу неповторимость.

Davines — это привет из солнечного Средиземноморья: аромат трав, собранных на склонах Апеннинских гор, легкость морского бриза, яркость южной природы.

В 1983 году, семья Боллати основала Davines Group в городе Парма, Италия. Благодаря собственным разработкам они смогли предложить миру высококачественные средства для ухода за волосами и кожей, которые производили для известных косметических компаний международного уровня. После более чем десятилетней успешной деятельности, Davines Group решили выпускать продукцию под собственным брендом исключительно для салонов красоты, а в 1996 году организовали производство высококачественной продукции для широкого круга людей.

С самого начала Davines задали планку придерживаться самого высокого качества продукции и ученые Davines по сей день работают в этом направлении, сохраняя свой индивидуальный стиль. Высокое качество для нас ассоциируется со свободой, свободой создавать высококачественные продукты и при этом не нести вред окружающей среде.

Стиль Davines - это отражение нашего любопытства к открытию различных культур и обычаев. Люди действительно вдохновляют нас, наше итальянское виденье истории и искусства, дизайна и моды, культуры и стиля жизни очень помогает нам. Ведь это наше наследие. Это то кто мы есть. Мы любим всё то, что отражает простоту и гармонию, потому что это прекрасно и всегда современно. В то же время мы настраиваемся на современную мелодию моды, и намереваемся создавать продукты предназначенные стать классикой, а значит косметика Davines будет постоянно привлекательна.

Alchemic- Система ухода за натуральными и окрашенными волосами

Authentic- Комплексный уход за лицом, волосами и телом. На 98-100 % состоит из компонентов натурального происхождения

Essential Haircare- Линия ежедневного ухода за волосами (Nounou, Melu, Volu, Love Curl, Love Smoothing, Dede, Solu, Momo, Refresher, Kids)

Essential Haircare/SU- Солнцезащитные продукты для волос и тела

OI Essential Haircare- Линия продуктов для абсолютной красоты всех типов волос

More Inside- Стайлинговая линия

Natural Tech- Серия продуктов по уходу и лечению волос и кожи головы (Well-Being, Replumping, Energizing, Nourishing, Purifying, Detoxifying, Rebalancing, Calming)