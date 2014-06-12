Публикация новостей

На действующем сайте необходимо довести все тексты до 99% уникальности - тематически грамотное, продвигающие, читабельно написанные тексты, с обязательным указанием всех тегов(текст в формате HTML, готовый к размещению). Все работы по написанию только после ...
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Здравствуйте. Мне нужен человек для написания Новостей в рубрику ( Новое о м2) на сайт. Новости нужны о недвижимости. Публикация 3 раза в неделю.. Кол-во знаков около 1000 без пробелов. Статья должна быть уникальной Просьба указать стоимость работ. Жду ваших предложений.
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