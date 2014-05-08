Составление семантического ядра + рерайтинг текста

На действующем сайте необходимо довести все тексты до 99% уникальности - тематически грамотное, продвигающие, читабельно написанные тексты, с обязательным указанием всех тегов(текст в формате HTML, готовый к размещению). Все работы по написанию только после согласований семантического ядра и предложений по каждой статье. Тематика сайта Мозаика. От вас - обязателен отдельный просчет по семантике и по текстам (в рублях!!!). ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ЭТАПАМ, без предоплат. Только для частников, без продолжительных выходных, кучи болезней и проблем. Связь через скайп.