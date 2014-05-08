Составление семантического ядра + рерайтинг текста

Требуется грамотный и ответственный человек, для рерайта описаний к фильмам. Постоянные объемы. Оплата: 30 рублей за 1000 символов БП. Требования: - Орфография. - Пунктуация. - Речь. - Уникальность текстов не ниже 95% по text.ru
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На действующем сайте необходимо довести все тексты до 99% уникальности - тематически грамотное, продвигающие, читабельно написанные тексты, с обязательным указанием всех тегов(текст в формате HTML, готовый к размещению). Все работы по написанию только после согласований семантического ядра и предложений по каждой статье. Тематика сайта Мозаика. От вас - обязателен отдельный просчет по семантике и по текстам (в рублях!!!). ОПЛАТА ТОЛЬКО ПО ЭТАПАМ, без предоплат. Только для частников, без продолжительных выходных, кучи болезней и проблем. Связь через скайп.
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