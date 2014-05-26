Переписать около 300 статей компьютерная помощь

$300
КопирайтингЗавершен10 заявок433 просмотра
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Переписать на 100% уникальность и для людей. Соблюдать SEO (плотность ключевых слов, Strong, 2 картинки с ALT, h1, h2, h3).

Тексты от 1500-2000 символов

до 55руб

Желательно сразу и разместить на сайте COMPULOG.ru (Joomla 3.3)

Пример:

http://comp-remont-pomosh.ru/komputernyj-servis-ryadom-metro

http://help-user.ru/stat_remont_computerov_raion/

Все метро Москвы

Цена размещения 1 статьи до 20 руб

Пример по стилю размещения:

http://komputerovo.ru/uslugi/ustanovka-windows.html

Оплата по этапам

10 лет назад
cem_neo
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Looord
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
год назад
10 лет назад
$200
30 дней
Александр, зарекомендовал себя как ответственный и пунктуальный исполнитель, грамотно написал статьи и достаточно быстро и без лишних вопросов все сделал. Буду обращаться и в дальнейшем.
Приятно сотрудничать. Выполнял большой заказ. Заказчик всегда на связи, идет на встречу, подсказывает - чтобы выполнить работу наилучшим образом.
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