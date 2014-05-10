Требуются копирайтеры на постоянку

Доброго времени суток, копирайтеры!

Требуются ответственные и шустрые люди для нового партнерского проекта (написание уникальных статей + ключевые слова). Если вы пишете грамотно, интересно, на любые темы, и готовы успевать за несколько часов выполнять задания объемом не менее 2000 знаков в течение рабочего дня и постоянно быть на связи в скайпе, то у вас есть все шансы начать наше продуктивное сотрудничество.

- работа на постоянной основе

- средний объем работы в сутки – 2-4 000 килознаков

- оплата 30руб – 1000 знаков без пробелов

- способ оплаты – вебмани (WMR) или на карту Сбербанка.

Оплата - 1 раз в неделю. В течение первой недели могу оплачивать выполненные работы ежедневно, чтобы у вас не было подозрений, что я - мошенник).

Схема работы: получаете задание, пишете статьи в течение 6 часов после получения, получаете оплату по факту одобрения. Если работа выполнена на должном уровне, продолжаем сотрудничество. (Если понимаете, что не успеете выполнить задание в течение 6 часов, заранее предупреждаете об этом, чтобы никого не подводить.)

Всех, кого заинтересовало данное предложение, прошу присылать примеры своих работ с указанием контактных данных или задавать вопросы в личку.

ВАЖНО!

- необходимо успевать писать 2000 - 4000 кило в день за короткий промежуток времени. Заказы могут поступать не каждый день.

- представить примеры работ

- 2 выходных дня в неделю (о дополнительных выходных днях желательно оповещать заранее).

Спасибо, что уделили мне внимание! Жду ваши заявки!