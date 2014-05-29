Статьи на компьютерную тематику

КопирайтингЗавершен10 заявок347 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужны статьи на тему компьютерную тематику (как сделать визитку, открытку и тд.). Плюс нужно будет делать скриншоты.

Например даю задание, написать статью: "как сделать визитку" и даю программу (русскую, бесплатную) в которой вы делаете визитку и по ходу делаете скриншоты. Инструкции как все это делать - есть. Так что вам нужно сделать скриншоты и рерайт этих инструкций.

И того, 1 тыс. — 1 wmz и 1 сделанный скриншот — 0,30 wmz.

Update

В работу возьму несколько заявок. Поэтому можете подавать новые заявки. А кто уже подал - укажите цену, чтобы я мог принять вашу заявку.

10 лет назад
Anokalintik
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
8 часов назад
Выбранные исполнители
Ayanbek
35 летКазахстан
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$1
7 дней
Токушев Аянбек отлично справился с поставленной задачей. На выходе получил хороший текст, уникальность и читаемость - отличная.
Хороший попался заказчик, жаль что я только смог выполнить один заказ, дает четкое ТЗ и сроки, проявляет лояльность, надеюсь на дальнейшее сотрудничество, все рекомендую.
Kinnas
26 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
3 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Работалось легко, потому что задача была поставлена чётко, Валентин не давил как это часто бывает, со сроками, не отказывался объяснить некоторые детали, которые я не поняла. Приятно было работать, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
  • Похожие заказы

  • Переписать около 300 статей компьютерная помощь

    $300

    Переписать на 100% уникальность и для людей. Соблюдать SEO (плотность ключевых слов, Strong, 2 картинки с ALT, h1, h2, h3). Тексты от 1500-2000 символов до 55руб Желательно сразу и разместить на сайте COMPULOG.ru (Joomla 3.3) Пример: http://comp-remont-pomosh.ru/komputernyj-servis-ryadom-metro http://help-user.ru/stat_remont_computerov_raion/ Все метро Москвы Цена ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт статей ( косметические бренды)

    Нужно уникализировать тексты на сайте. Укажите, пожалуйста, цену за 1000 знаков и сроки. Желающие могут прислать свой вариант работы над этим текстом. Пример текста: Профессиональная косметика для волос Davines — это косметика премиум-класса из Италии, известная с ...

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Несколько статей на 1000 зн (копирайт)

    $50

    Нужен один человек или пара-тройка, чтобы написать несколько небольших обзорных статей на 1000 зн с хорошей уникальностью. Срок сегодня - вечер, завтра- утро! Стоимость статьи 30 руб. В заявке указывайте сроки

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтинг 30 статей (авточехлы)

    Нужно 30 статей по 2к-3к символов на категории товаров, в каждой использовать ключевые слова. Категории - марки автомобилей. Товар - авточехлы. После выполнение этого задание, нужно будет написать небольшые статьи по 1к на каждую модель. Предпочтение ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Публикация новостей

    Здравствуйте. Мне нужен человек для написания Новостей в рубрику ( Новое о м2) на сайт. Новости нужны о недвижимости. Публикация 3 раза в неделю.. Кол-во знаков около 1000 без пробелов. Статья должна быть уникальной ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Составление семантического ядра + рерайтинг текста

    На действующем сайте необходимо довести все тексты до 99% уникальности - тематически грамотное, продвигающие, читабельно написанные тексты, с обязательным указанием всех тегов(текст в формате HTML, готовый к размещению). Все работы по написанию только после ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер описаний к фильмам

    Требуется грамотный и ответственный человек, для рерайта описаний к фильмам. Постоянные объемы. Оплата: 30 рублей за 1000 символов БП. Требования: - Орфография. - Пунктуация. - Речь. - Уникальность текстов не ниже 95% по text.ru

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Переводчик-новостник (IT, Apple) на сайт

    $500

    Здравствуйте! На постоянную удаленную работу на сайте требуется переводчик-новостник (IT, Apple), способный легко и доступно изложить информацию, умеющий пользоваться поиском Гугла, владеющий базовыми навыками редактирования изображений (обрезать, уменьшать). Зарплата: $200 - $300 в месяц при нагрузке 2-3 ...

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Требуется копирайтер для написания статей.

    Нужен копирайтер готовый к долгосрочному сотрудничеству для написания статей. Тематика строительные материалы(кровельные фасадные). Уникальность текстов не ниже 95% по advego. Большой объем работы оплата 100 рублей 1000 знаков.

    Копирайтинг56 заявок
    Закрыт
    10 лет назад