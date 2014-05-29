Статьи на компьютерную тематику

Нужны статьи на тему компьютерную тематику (как сделать визитку, открытку и тд.). Плюс нужно будет делать скриншоты.

Например даю задание, написать статью: "как сделать визитку" и даю программу (русскую, бесплатную) в которой вы делаете визитку и по ходу делаете скриншоты. Инструкции как все это делать - есть. Так что вам нужно сделать скриншоты и рерайт этих инструкций.

И того, 1 тыс. — 1 wmz и 1 сделанный скриншот — 0,30 wmz.

Update

В работу возьму несколько заявок. Поэтому можете подавать новые заявки. А кто уже подал - укажите цену, чтобы я мог принять вашу заявку.