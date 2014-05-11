Нужен 21 текст по 2000 бп на завтра

КопирайтингЗавершен6 заявок450 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На каждый ключ из приведенного ниже списка 1 статья на 2000 бп.

создание видеороликов

корпоративный фильм

производство медиаконтента

Медиаконтент

Proline (Пролайн)

фотограф пермь

производство видео

съемка видео

презентация компании

видеосъемка

видеореклама

видеооператор

видеомонтаж

фотостудия

3d графика

инфографика

Реклама пермь

PR

Создание сайтов пермь

Рекламное агентство

Рекламные агентства пермь

Уникальность по Advego (шингл 5, фраза 5) быстрая проверка не ниже 95%.

Нужны подзаголовки (2-3) и 1 ненумерованный список.

Ключевик в прямом вхождении должен быть в

В названии (Н1) – 1 раз

В подзаголовке (Н2) – 1 раз

В тексте – 3 раза

Нужно срочно, поэтому могу распределить на несколько исполнителей.

Оплата webmoney только после проверки - 45 руб./1000 бп

Могу платить за каждый текст.

10 лет назад
Vabat
52 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
21 день назад
Выбранные исполнители
guf20052008
Стефания 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 года назад
10 лет назад
$20
2 дня
Спасибо за работу! Может, при случае, поработаем еще.
все отлично! рада буду снова поработать
rielty
Илья 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Спасибо! Все оперативно и по делу. Логическое построение текстов.
Очень грамотная постановка задачи, спокойное и уважительное общение. Мгновенная оплата. Очень рекомендую!
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