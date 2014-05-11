Нужен 21 текст по 2000 бп на завтра

На каждый ключ из приведенного ниже списка 1 статья на 2000 бп.

создание видеороликов

корпоративный фильм

производство медиаконтента

Медиаконтент

Proline (Пролайн)

фотограф пермь

производство видео

съемка видео

презентация компании

видеосъемка

видеореклама

видеооператор

видеомонтаж

фотостудия

3d графика

инфографика

Реклама пермь

PR

Создание сайтов пермь

Рекламное агентство

Рекламные агентства пермь

Уникальность по Advego (шингл 5, фраза 5) быстрая проверка не ниже 95%.

Нужны подзаголовки (2-3) и 1 ненумерованный список.

Ключевик в прямом вхождении должен быть в

В названии (Н1) – 1 раз

В подзаголовке (Н2) – 1 раз

В тексте – 3 раза

Нужно срочно, поэтому могу распределить на несколько исполнителей.

Оплата webmoney только после проверки - 45 руб./1000 бп

Могу платить за каждый текст.