Постер на форумы

КопирайтингЗавершен32 заявки478 просмотров
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9 лет назад
ArtemV
Артем 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
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Ольга 
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
9 лет назад
$10
30 дней
Ольга прекрасный и ответственный исполнитель. Рекомендую всем!
Артем - отличный заказчик. Предоставил понятное ТЗ. Оплата - в день сдачи работы. Рекомендую.
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