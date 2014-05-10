Добавление товаров – плитка

КопирайтингЗакрыт54 заявки799 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте!

Требуется добавление карточек товаров. WebAsyst Shop-Script 4. В карточке заполняется:

1. Наименование товара

2. Цена (возможно расчет по формуле)

3. Характеристики

4. Подбор картинок товара, схем – из инета, каталога, размещение

5. Теги, тайтл, ключи, краткое описсание.

6. Картинки коллекции.

Стоимость КАЧЕСТВЕННОГО заполнения - 10 руб. за карточку плитки.

Пример: http://all4bath.ru/catalog/plitka/plitka-dlja-vannoj/petracers-italija/800-italiano/?

9 лет назад
infotake
Сергей 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
  • Похожие заказы

  • Составление опросов

    Нужно составлять опросы по различным темам также нужно будет писать статьи по 500-800 символов , за день нужно выполнять по 3 опроса и 3-4 вопроса . Все вопросы в скайп .

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Написать обзор хостинга

    Написать обзор хостинга www.hostgator.com порядка 10000-15000 символов со скриншотами сайта в нужных местах. Обзор должен содержать четыре подраздела 1) Общий раздел: История (из раздела about us) Обзор сильных и слабых сторон, политики компании, основных правил, чего ждать, и что ждет ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужен 21 текст по 2000 бп на завтра

    На каждый ключ из приведенного ниже списка 1 статья на 2000 бп. создание видеороликов корпоративный фильм производство медиаконтента Медиаконтент Proline (Пролайн) фотограф пермь производство видео съемка видео презентация компании видеосъемка видеореклама видеооператор видеомонтаж фотостудия 3d графика инфографика Реклама пермь PR Создание сайтов пермь Рекламное агентство Рекламные агентства пермь Уникальность по Advego (шингл 5, фраза 5) быстрая ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо перевести тексты

    Здравствуйте, необходимо выполнить качественный перевод текстов с русс на анг, а так же копирайтинг. Текстов 2 по 1000 символов. Сроки и цены? - за перевод - копирайтинг

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт 15 фильмов

    Добрый день нужен рерайт на фильмы (Монстры на острове,Любовь в СССР,Безопасность не гарантируется,Квартет,Энималс,Ложь во спасение,Аудиенция,Гамбит,Любовь – это всё, что тебе нужно,Ренуар, Последняя любовь,Штиль,Неуловимые,Даю год,Умопомрачительные фантазии Чарли Свона-третьего,За Маркса... ) Общий объем символов 10000 Требования к текстам: 1 фильм ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайт 10 фильмов

    Добрый день нужен рерайт на фильмы (После любви,Охота,Хичкок,Врата дракона,Искусство полета,Сомнамбула Раз! Два! Три! Умри!,Что творят мужчины,Тайна перевала Дятлова,Любовь по-взрослому) Общий объем символов 6500 Требования к текстам : 1 фильм в отдельный файл word (малый текст на 1 странице ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен быстрый и качественный рерайт статей

    Добрый день! Необходимо написать (сделать рерайт) 3-4 статей, срок выполнения 2 дня. Объем каждой статьи - 2500 знаков. Тематика не сложная - подробности - выбранному исполнителю Указывайте пожалуйста цену за 1000 зн прямо в проекте.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад