Нужно составить отзывы об отелях.

ТРЕБОВАНИЯ

различная стилистика, различное содержание, уникальность 100%, максимум конкретики в описаниях и внимания к мелочам: имя, фамилия, дата отдыха, какие-то подробности отдыха и т.д.

ОБЪЁМ – 2-3тыс отзывов, от 100 до 500знков

Опыт и примеры составления туристических отзывов обязательно!!

Оплата поэтапная, за отзыв, а не за количество знаков.

Цену за один отзыв указывайте в проекте.

p.s. в личку не пишите, личку не смотрю