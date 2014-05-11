Нужно составить отзывы о строительной компании

КопирайтингЗакрыт11 заявок170 просмотров
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ТРЕБОВАНИЯ

различная стилистика, различное содержание, уникальность 100%, максимум конкретики в описаниях и внимания к мелочам: имя, фамилия, какие-то подробности и т.д.

ОБЪЁМ – 500-1000 отзывов, от 50 до 500знков

Оплата поэтапная, за отзыв, а не за количество знаков.

Цену за один отзыв указывайте в проекте.

10 лет назад
stroibyt
Валерий 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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