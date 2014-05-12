Описания для сумок (по фотографиям)

$3
КопирайтингЗакрыт11 заявок178 просмотров
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Добрый день!

Необходимо написать 12 описаний для сумок. Пример описания:

Вместительная сумка Carrol изготовлена из 100% натуральной кожи (наппы) высокого качества.

Размеры сумки: около 36х13х23 см (длина/ширина дна/высота)

Великолепная упрощенная модель сумки.

Хорошо отполированная фурнитура золотистого цвета и тонкая отделка.

Закрывается на застежку-молнию с двумя бегунками, концы которых можно закрепить с помощью поворотной застежки.

Внутренняя структура: 1 карман на молнии, 1 разделитель на молнии и 2 открытых кармана.

Качественная хлопковая подкладка.

Две короткие ручки высотой 15 см.

Прилагается длинный ремень для ношения сумки через плечо.

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Примеры фото приложены!

10 лет назад
Alex_MM
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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