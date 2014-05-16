Нужен текст авторский на тему ТР ТС

Ребята добрый день!

Нужно очень срочно написать авторский текст на тему Технические регламенты Таможеного союза

Их много разных, нужен повествовательный текст общий о том что это такое.

Сроки просто горят за сколько сможете сделать? Обьем средний, простыни не нужно