Составить анкоры для sape

КопирайтингЗавершен8 заявок217 просмотров
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Необходимо составить 3000 анкоров для sape.

Полноценная осмысленная рекламная фраза.

Прямое и разбавочное вхождение.

Длина 85–100 символов.

Только ручное составление, без генераторов!

Тема: посуда

Пример: арпиршщролп #a#ключ#/a# ороргил.

Указывайте бюджет!

10 лет назад
barscompani
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
Выбранные исполнители
masha33zz
Оксана 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$30
7 дней
Спасибо за работу.
Спасибо за сотрудничество.
Ponka
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$240
15 дней
Все отлично, быстро и качественно. Рекомендую.
Все отлично!!! Самые приятные впечатления от сотрудничества!
fox1906
31 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
10 лет назад
$200
7 дней
Работа выполнена отлично и в срок
Что сказать, человек четко поставил задачу. Проект, конечно, был немного моторошный. Я сделал все, что от меня требовалось. После заказчик попросил меня внести доработки. Я их внес, однако в одном моменте мы разошлись во взглядах. Хорошо, что консенсус был достигнут, и все удачно разрешилось. Остались только одни положительные эмоции, я рекомендую работать с этим человеком. Спасибо за оплату!
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