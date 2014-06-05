Составить анкоры для sape

Нужен толковый помощник, возможно не один, способный быстро разобраться с несложными ТЗ. Работа бывает часто: рерайт, заполнение сайтов, написание анкоров. Плачу 30р за 1000зн рерайта, а по другим заданиям цена договорная. Если вы новичок, но ...
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Необходимо составить 3000 анкоров для sape.
Полноценная осмысленная рекламная фраза.
Прямое и разбавочное вхождение.
Длина 85–100 символов.
Только ручное составление, без генераторов!
Тема: посуда
Пример: арпиршщролп #a#ключ#/a# ороргил.
Указывайте бюджет!
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