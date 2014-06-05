Составить анкоры для sape

Что сказать, человек четко поставил задачу. Проект, конечно, был немного моторошный. Я сделал все, что от меня требовалось. После заказчик попросил меня внести доработки. Я их внес, однако в одном моменте мы разошлись во взглядах. Хорошо, что консенсус был достигнут, и все удачно разрешилось. Остались только одни положительные эмоции, я рекомендую работать с этим человеком. Спасибо за оплату!