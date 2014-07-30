Написание продающего текста

Необходимо написать продающий текст в формат открытого письма от моего имени, симтом-причина

Адресовано непосредственно ЦА.

Писать используя специфические слова которые использует аудитория.

Размер каждого пункта 500-1000 знаков история порядка 2000

Структура текста:

1. Открытие(крючек) - история

История вокруг большой идеи и приводящая к этому выводу. Истоия стимулирует сильные эмоции и Вовлекает читателя чтобы он стал частью истрии. С выводами, почему я это пишу.

2. Присоединение к клиенту: Описание клиента (кому это, если вы...)

3. Боль (раскрытие проблемы)

4. Усиление боли

Но что еще страшно....

5. Надежда

Понимая это я начал искать решение.... не все потеряно и надежда есть...

6. Решение, Формат или идея решения

Как это выглядит и что позволили изменить

7. Что даст это решение, Что человек получит (представьте.... )

8. Для кого НЕ подходит(если вы не хотите...если вы ленив и тп)

В ответе укажите какая информация вам нужна для написания

Стоимость за 1000 знаков и время которое вам необходимо.