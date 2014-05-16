Статьи о доставке алкоголя (10 000 знаков) сегодня

Необходимо написать продающий текст в формат открытого письма от моего имени, симтом-причина Адресовано непосредственно ЦА. Писать используя специфические слова которые использует аудитория. Размер каждого пункта 500-1000 знаков история порядка 2000 Структура текста: 1. Открытие(крючек) - история История вокруг большой идеи и ...
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Нужно 7 статей по 1,5 тыс. знаков каждая. Тема: доставка алкоголя.
Нужно написать о том, что доставка алкоголя в Москве становится всё более популярной в последнее время, особенно после запрета на продажу спиртных напитков в ночное время. Доставляют быстро и по вменяемым ценам любой алкоголь: от пива до элитного коньяка.
Все статьи об одном и том же, но должны принципиально отличаться друг от друга. Уникальность не ниже 96% по адвего.
Срок: сегодня.
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