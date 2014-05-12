Копирайтер, помощник оптимизатора

$100
КопирайтингЗакрыт5 заявок384 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Обязанности (полный рабочий день, т.е. 40 ч. в нед., ЗП до 100$ в мес.):

- Написание статей (в данный момент тема будет только "отдых на азовском море")

- Наращивание естественной ссылочной массы (т.е. получение ссылок из бесплатных источников, в том числе из соц. сетей). Обучаю.

- Помощь оптимизатору в различных разовых задачах (обучаю)

Предусмотрен каръерный рост и рост ЗП. В зависимости от скорости вашей работы, сообразительности, предприимчивости и качества заработная плата будет пересматриваться. Идея - найти достойного преемника, правую руку оптимизатора.

Так же рассмотрю варианты сдельной оплаты (в частности по получению ссылок из бесплатных источников, автоматическую регистрацию в каталогах не предлагать).

10 лет назад
bang-bang
Максим 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
11 отзывов
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